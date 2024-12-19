С тростью и в наручниках: бывшего первого замминистра омского минтруда Сергея Добрых доставили в суд для избрания меры пресечения.
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С тростью и в наручниках: бывшего первого замминистра омского минтруда Сергея Добрых доставили в суд для избрания меры пресечения.