Каждый человек любит время от времени побаловать себя и родных домашними вкусными пирожными. Если у Вас совсем мало времени на приготовление лакомства, а близких разочаровывать не хочется, тогда Вы можете приготовить пирожные на скорую руку «Блаженство».
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