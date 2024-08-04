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Анчелотти о 2 поражениях «Реала»: «Давайте не будем сходить с ума. Это предсезонные матчи, у нас нет 8 игроков. Цель – набрать кондиции»

Мадридцы проиграли «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2) в матчах в США.  – Две игры, два поражения. Как вы думаете, на чем нужно сосредоточиться? – Сейчас наша цель – набрать кондиции.

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