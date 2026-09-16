Расчеты «Бастионов» устроили ледяной прием «врагу» на арктическом побережье

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» тактической группы Северного флота сорвали попытку высадки на арктическое побережье России «вражеского десанта».
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