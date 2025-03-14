Новые фокусы: Мошенники используют самозапрет на кредиты для обмана через портал ‘Госуслуги Ирэн ОрлонскаяМошенники начали использовать новый способ обмана граждан, внедрив так называемый самозапрет на кредиты.
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