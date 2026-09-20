«Воронка информационной пурги» Трампа больше не работает. Раньше любое его заявление вызывало бурю. Теперь — тишина

Зрители уходят из зала. Даже Fox News отворачивается. Он становится фигурой, которая уже не решает, а лишь имитирует деятельность.
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- СТРАСТИ ПО ЛЕНИНУ...
Надо исходить из того, что сша - это не государство, а большая банда, точнее: бандиты захватили этот кусок Америки и, провозгласили его "независимость", назвав сша еще в 1865 году. А банда и есть банда и вот такой главарь им тоже нужен.
После того ,что уже накосячил Трамп у меня вот только один вопрос - как такой дебил мог стать миллиардером?
Рано или поздно окружающим надоедают капризы ребенка, даже такого великовозрастного и богатого
ДОНЯ ПУРГОМЁТ...и ЗВИЗДОБОЛ...С НИМ ГОВОРИТЬ ...ТОЛЬКО ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ...