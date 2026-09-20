Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 367 подписчиков

«Воронка информационной пурги» Трампа больше не работает. Раньше любое его заявление вызывало бурю. Теперь — тишина

«Воронка информационной пурги» Трампа больше не работает. Раньше любое его заявление вызывало бурю. Теперь — тишина

Зрители уходят из зала. Даже Fox News отворачивается. Он становится фигурой, которая уже не решает, а лишь имитирует деятельность.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Евгений Марковский
Евгений Марковский

Надо исходить из того, что сша - это не государство, а большая банда, точнее: бандиты захватили этот кусок Америки и, провозгласили его "независимость", назвав сша еще в 1865 году. А банда и есть банда и вот такой главарь им тоже нужен.