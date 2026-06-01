Что изменится для водителей в России с 1 июня 2026 года: кратко и по делу

Лето 2026-го начнется с важных нововведений для автомобилистов. Часть правил вступит в силу уже 1 июня, другие вступят в действие с 1 июля.
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