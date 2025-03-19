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Польша задумала усеять границу с Белоруссией противопехотными минами

Польша задумала усеять границу с Белоруссией противопехотными минами

Польша планирует вооружиться противопехотными минами. Об этом сообщает RMF 24. Министерство национальной обороны Польши объяснило, что это пока не решение, а совместная рекомендация оборонных ведомств четырех стран (Эстонии, Латвии, Литвы и Польши) своим правительствам о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей владеть подобными вооружениями.

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