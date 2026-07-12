Юрий Ильинов

«Щит Украины раскрыт»: военный назвал главную слабость системы ПВО ВСУ Украинская система противовоздушной обороны сегодня представляет собой единую сеть, собранную из советских и западных комплексов. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По словам специалиста, основу украинской противовоздушной обороны по-прежнему составляют советские зенитные комплексы, однако их количество за последние годы значительно сократилось. Советское наследие остается в строю Как отметил Анатолий Матвийчук, Украина продолжает использовать ограниченное число комплексов С-300, «Тор» и «Стрела-10», доставшихся еще со времен СССР. Эксперт подчеркнул, что значительная часть этой техники была утрачена в ходе боевых действий, поэтому возможности советских систем заметно снизились по сравнению с началом конфликта. Запад усилил украинскую ПВО Одновременно с этим западные страны продолжают поставки современных систем противовоздушной обороны. В частности, США передали Украине комплексы Patriot, которые используются прежде всего для защиты Киева и важных объектов инфраструктуры. Кроме того, Германия поставляет современные комплексы IRIS-T, а Великобритания передает Украине собственные средства ПВО нового поколения. Разные комплексы работают как единая система По словам Матвийчука, несмотря на различное происхождение вооружений, сегодня они объединены в общую систему управления. «Сегодня это разрозненные виды техники, которые составляют единую систему ПВО для Украины», — заявил военный эксперт. Таким образом, украинская противовоздушная оборона представляет собой сочетание оставшихся советских комплексов и современных западных систем, интегрированных в единую сеть для решения общих задач по отражению воздушных угроз. на Западе признали бесполезным собственную ПВО перед российскими БПЛА. Трамп пообещал Зеленскому защиту украинского неба,