Daily Storm

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На Украине ликвидировали одного из лучших асов ВСУ

На Украине ликвидировали одного из лучших асов ВСУ

По некоторым данным, его самолет уничтожили в ходе воздушного бояНа Украине сообщили о гибели одного из лучших летчиков страны Антона Листопада, которому около двух месяцев назад лично глава государства Владимир Зеленский вручил орден мужества.

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