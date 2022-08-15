На Украине ликвидировали одного из лучших асов ВСУ

По некоторым данным, его самолет уничтожили в ходе воздушного бояНа Украине сообщили о гибели одного из лучших летчиков страны Антона Листопада, которому около двух месяцев назад лично глава государства Владимир Зеленский вручил орден мужества.
По некоторым данным, его самолет уничтожили в ходе воздушного бояНа Украине сообщили о гибели одного из лучших летчиков страны Антона Листопада, которому около двух месяцев назад лично глава государства Владимир Зеленский вручил орден мужества.
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