Глава Байкальска Темгеневский объявил дни траура после гибели четырех подростков

Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в среду, 28 мая, сообщил о погибших и пострадавших в результате происшествия в частном доме в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске прошедшей ночью.
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