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Колосков о 6:0 с Намибией: «2-й тайм – сплошное удовольствие. Обводки, стенки, игра флангами. В целом все было красиво: гимн, полный стадион, Карпин элегантный наконец-то»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе сборной России над Намибией (6:0) в BetBoom матче.

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