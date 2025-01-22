Нижегородец накопил миллионы за 12 лет работы без отпуска, но чуть не остался без денег

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 января, ФедералПресс. Только после вмешательства прокуратуры житель Сормовского района столицы Приволжья смог получить полагающуюся ему компенсацию за двенадцать лет работы без отпуска.
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