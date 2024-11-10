У «Барсы» первый матч без голов с марта

Каталонцы уступили «Реал Сосьедад» на выезде со счетом 0:1 в 13-м туре Ла Лиги. Последний раз, когда «Барселоне» не удалось поразить ворота соперника, случился в марте этого года в гостевом матче Ла Лиги против «Атлетика» (0:0).