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Семак — о первом месте «Зенита» после победы над «Краснодаром»: «Глобально в чемпионате ничего не изменилось»

Семак — о первом месте «Зенита» после победы над «Краснодаром»: «Глобально в чемпионате ничего не изменилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о первом месте команды после победного матча над «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

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