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В России фиксируется восстановление потребительской активности

Согласно отчету Росстата, за первый квартал 2023 года доходы граждан увеличились на 0,1%. Приведенные ведомством данные свидетельствует о восстановлении потребительской активности и возвращении структуры доходов населения к нормальным показателям.

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