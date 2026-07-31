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Происшествия

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В Белгородской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» для школьников организовали экскурсию в музей

Руководство ОМВД России «Алексеевский» совместно с председателем Общественного совета Виктором Пышнограевым в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» организовали поход школьников в Алексеевский краеведческий музей.

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