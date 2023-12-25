«Треть стран - членов УЕФА — за разбан российских юношей»

УЕФА планирует рассматривать вопрос о допуске российских юношеских сборных до соревнований во время ближайшей жеребьевки следующего отборочного турнира чемпионата Европы U-17 — в феврале 2024 года, рассказал «Известиям» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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