«Треть стран - членов УЕФА — за разбан российских юношей»

УЕФА планирует рассматривать вопрос о допуске российских юношеских сборных до соревнований во время ближайшей жеребьевки следующего отборочного турнира чемпионата Европы U-17 — в феврале 2024 года, рассказал «Известиям» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.