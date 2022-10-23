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«Сама отпустила мужа погулять с друзьями, а теперь сижу реву, одна с ребенком в четырех стенах!»

«Сама отпустила мужа погулять с друзьями, а теперь сижу реву, одна с ребенком в четырех стенах!»

— …Отпустила мужа, а теперь вот сижу реву! – рассказывает двадцативосьмилетняя Лариса. – Уехал на все выходные на день рождения к другу, тот в пансионате гуляет, на широкую ногу, собирает мужскую компанию близких друзей… Он, значит, там отдыхает, а я здесь с ребенком одна опять в четырех стенах… Муж мне, такой: если ты против моей поездки, скажи, я останусь! Да я не против, в общем-то, сказала ему – поезжай! Собрался и уехал, а мне обидно… —А зачем тогда отпустила? —Ну… А как я могла не отпустить? Сказать ему – нет, я против, сиди дома вместе со мной? Тоже как-то неправильно, наверно.

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