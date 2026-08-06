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Царьград

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Полковник рассказал Путину о ситуации в Доброполье. Президент оценил дивизию одним словом

Полковник рассказал Путину о ситуации в Доброполье. Президент оценил дивизию одним словом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ полковником Абдулазизом Шихабидовым, заслушав его доклад о ситуации на добропольском направлении.

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