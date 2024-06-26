Waymo приступила к перевозкам на беспилотных такси на всей территории Сан-Фран...

Waymo приступила к перевозкам на беспилотных такси на всей территории Сан-ФранцискоЭкспансия услуг беспилотных такси в американских мегаполисах осуществлялась поэтапно как с точки зрения графика работы прототипов, так и географии обслуживания.
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