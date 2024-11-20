Червинский: подрыв "Северных потоков" стал для Германии актом освобождения

АндрейБорков

Конечно освободили Германию! От дешёвого газа из РФ, от конкурентоспособности немецких товаров и машин, от 25-30% занятости немчуры на производствах, от возможности зарабатывать.... А еще подпихнули немчуру переводить свое производство в США! Все правильно - СВОБОДА это ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. Более свободного чем нищеброд себе даже подставить трудно.