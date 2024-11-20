Червинский: подрыв "Северных потоков" стал для Германии актом освобождения

Подрыв газопроводов "Северный поток" в Балтийском море стал благом для Германии. Такое мнение в интервью журналу Der Spiegel выразил бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в совершении этого теракта.
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