В Совфед поступило представление Путина о назначении Подносовой главой Верховного суда

В Совфеде поступило представление президента Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, сообщил в своем Telegram-канале председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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