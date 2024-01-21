Юрий Поляков поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Избиратели одобряют кандидатуру действующего президента Сегодня, 21 января, известный писатель Юрий Поляков рассказал журналистам Агентства городских новостей «Москва» о том, что всецело поддерживает решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться в президенты на выборах, которые пройдут в Москве и других городах России с 15 по 17 марта 2024 года.