Как почистить золото в домашних условиях: советы эксперта Алёна Юрьева Наши любимые ювелирные изделия, такие как кольца и ожерелья, каждый день подвергаются различным воздействиям, которые могут привести к потере их первоначального блеска.
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