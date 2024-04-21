Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 702 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Sokolovsky
    Странно и интересно.. По одной ссылке - лайвжурнал выпадает, по второй ссылке - на ТГ-канал Царьграда попадаем... И т...Деньги на "ценных...
  • Gennady Sokolovsky
    Слышь, говномёт, поддувало заткни.Деньги на "ценных...
  • ШКИПЕР
    Провести повторный экзамен по русскому языку новоиспечённых граждан РФ из числа лиц "ближнего " зарубежья.Экзамен по русско...

ЯРЫЙ НА БОЙ: О ТОМ, ГДЕ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ДЕТИ ЭЛИТЫ

ЯРЫЙ НА БОЙ: О ТОМ, ГДЕ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ДЕТИ ЭЛИТЫ

Как   же  полезно  иногда  перелистывать  старые тетради!    Вот я      намедни  перелистывала  старую  тетрадь  и  нашла   статью    пана   Прилепина (да,  все    знают,  как   добрые  русские  люди  относятся  к    пану,  но  иногда      и  этот   пан  пишет  правильные  вещи)    аж  от  2015   года  и    поразилась   -  в  2024     году   Президент  сказал, что настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии,  а  в  2015  году  Прилепин  писал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Нина
Самое главное всех старых  депутатов и министров на пенсию,артистов и дармоедов на заводы,а родственников министров в СВО на войну
Ответить
15 час.
m
mikmik
Да кто ж это позволит? Там &quot;...тесною толпой стоящие у трона&quot;, Вы их на войну...
Ответить
15 час.
Валерий Шаронов
ДЕПУТАТОВ И МИНИСТРОВ для начала проверить (на вшивость) чем они дышат и как минимум половина пересажать, и ни в коем случае не выпускать за границу где у большинства жильё, деньги да и родственники.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх