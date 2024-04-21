Как же полезно иногда перелистывать старые тетради! Вот я намедни перелистывала старую тетрадь и нашла статью пана Прилепина (да, все знают, как добрые русские люди относятся к пану, но иногда и этот пан пишет правильные вещи) аж от 2015 года и поразилась - в 2024 году Президент сказал, что настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии, а в 2015 году Прилепин писал.
ЯРЫЙ НА БОЙ: О ТОМ, ГДЕ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ДЕТИ ЭЛИТЫ
Комментарии
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Н
Нина
Самое главное всех старых депутатов и министров на пенсию,артистов и дармоедов на заводы,а родственников министров в СВО на войну
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15 час.
m
mikmik
Да кто ж это позволит? Там "...тесною толпой стоящие у трона", Вы их на войну...
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15 час.
Валерий Шаронов
ДЕПУТАТОВ И МИНИСТРОВ для начала проверить (на вшивость) чем они дышат и как минимум половина пересажать, и ни в коем случае не выпускать за границу где у большинства жильё, деньги да и родственники.
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9 час.
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