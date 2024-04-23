Баскетболисты из Лобни стали чемпионами Подмосковья

Финал чемпионата Подмосковья по баскетболу среди мужских команд прошел в выходные. Лобнинские баскетболисты выиграли у команд из Химок и Лыткарина, впервые в истории став обладателем главного трофея региональных соревнований.
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