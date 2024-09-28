После двух с половиной лет напряженности и боевых действий, конфликт на Украине далек от завершения. Более того, он движется в сторону крайней эскалации.
То, о чем не говорят: у России есть более опасные угрозы, чем ядерное оружие – Bloomberg
Комментарии
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Александр
Корабельная ПВО от "Ониксов" не защитит,но и "Ониксом" авианосец не потопить.Да и топить авианосец нет нужды.Достаточно повредить полётную палубу.
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10 час.
виталий панов
Давно пора было дать такое оружие,чтобы потопить эсминец! После этого штаты точно подумали,а стоит ли дальше помогать укрофюреру Зеленскому?
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7 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И чего это за хохлов запереживали ? . Ведь это их прямая забота . Сами , всё сами . пожили за границей наворовали и там ещё так что у них есть всё .
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2 час.
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