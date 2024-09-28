То, о чем не говорят: у России есть более опасные угрозы, чем ядерное оружие – Bloomberg

Давно пора было дать такое оружие,чтобы потопить эсминец! После этого штаты точно подумали,а стоит ли дальше помогать укрофюреру Зеленскому?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

И чего это за хохлов запереживали ? . Ведь это их прямая забота . Сами , всё сами . пожили за границей наворовали и там ещё так что у них есть всё .