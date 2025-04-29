В Иванове будет установлена мемориальная доска погибшему на СВО Евгению Пруднику

В память об ивановском военнослужащем, погибшем в ходе проведения специальной военной операции, будет установлена мемориальная доскаИвановскому военнослужащему, погибшему в ходе проведения специальной военной операции будет установлена мемориальная доска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии