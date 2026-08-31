Виктория Исакова: «Настоящую любовь ни с чем не спутаешь»

Актриса представила фильм, посвященный ее супругу Юрию Морозу. Виктория Исакова с дочкой Варварой и Дарьей Мороз предоставлены пресс-службой фестиваля «Короче» Дочка актрисы и режиссера Юрия Мороза дебютировала в фильме, который открыл кинофестиваль «Короче».