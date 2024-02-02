Захар Прилепин признался, как переживал гибель друзей

Писатель, политик, общественный деятель Захар Прилепин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на площадке международной выставки-форума «Россия» представили литературный сборник рассказов «Жизнь за други своя», основанный на личных историях героев СВО и членов семей погибших воинов.
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