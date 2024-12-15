Законопроект о защите детей от вейпов рассмотрят на следующей неделе

Штрафы увеличатся до 2 млн рублей Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале рассказал, что уже на следующей неделе парламентарии рассмотрят законопроекты о защите детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака и кальянов.