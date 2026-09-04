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Царьград

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Какие продукты не нужно мыть: С рисом - главная проблема

Какие продукты не нужно мыть: С рисом - главная проблема

Мы привыкли считать, что чистота - залог безопасности. Но на кухне всё работает хитрее. Иногда кран рядом с продуктами - не гигиена, а лотерея, в которой вы рискуете проиграть здоровьем.

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