Какие продукты не нужно мыть: С рисом - главная проблема

Мы привыкли считать, что чистота - залог безопасности. Но на кухне всё работает хитрее. Иногда кран рядом с продуктами - не гигиена, а лотерея, в которой вы рискуете проиграть здоровьем.
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