Госдеп: США обратят внимание на информацию о возможных связях Кубы и ХАМАС

Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф заявила, что Госдепартамент обратит внимание на информацию о возможных связях властей Кубы с палестинским радикальным движением ХАМАС.
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