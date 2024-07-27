Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Беспилотник США пошел на опасное сближение с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотник США пошел на опасное сближение с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper западной «коалиции» с США во главе допустил в небе над Сирией опасное сближение с истребителем Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Сбивать надо к чертовой матери!!!
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16 час.
Павел Лелин
Поддерживаю! Но без матери
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14 час.

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