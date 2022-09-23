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Спецоперация продлится долго, а Китай не будет сидеть сложа руки — Ван И

Поскольку мир вступил в период турбулентности, Китай верит, что ЕС будет придерживаться своей стратегической независимости и работать вместе с Китаем, чтобы обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие отношений между Китаем и ЕС, заявил член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с Жозепом Боррелем, высокопоставленным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в Нью-Йорке, передает 23 сентября газета Global Times.

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