Симоньян озвучила самые важные моменты в интервью Путина Карлсону

Симоньян назвала самые важные для РФ и Запада моменты в интервью Путина Карлсону Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян озвучила самые главные моменты для России и Запада в интервью президента РФ Владимира Путина телеведущему Такеру Карлсону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии