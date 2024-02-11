Симоньян озвучила самые важные моменты в интервью Путина Карлсону

Симоньян назвала самые важные для РФ и Запада моменты в интервью Путина Карлсону Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян озвучила самые главные моменты для России и Запада в интервью президента РФ Владимира Путина телеведущему Такеру Карлсону.