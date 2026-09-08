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«Жезлы» сарматского времени признаны портативными алтарями, связанными с огнём

Археологические предметы, ранее известные как «жезлы», «треножники» и «светильники», обнаруженные в кочевнических сооружениях сарматского времени в Прикубанье, были идентифицированы как портативные алтари, связанные с огнём.

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