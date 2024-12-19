Путина спросили о возможности студотрядов заработать на госконтрактах

СЫКТЫВКАР, 19 декабря, ФедералПресс. Журналистка из Коми Дарья Шучалина во время прямой линии задала президенту Владимиру Путину вопрос об изменении 44 Федерального закона с возможностью выделять 10–15 % от общестроительных работ студенческим стройотрядам.