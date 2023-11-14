Медвежий угол
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Медвежий угол

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Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в РФ

Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в РФ

Многие, очень многие люди требуют восстановления в России института смертной казни.Перед глазами пример Белоруссии, где, согласно принятому 9.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Пока во власти либералы и почитатели Запада, Россия так и будет топтаться на месте и это печально.
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1 час.
Мария
Ясно, что смертная казнь должна быть! Зря мы всё продолжаем угождать Западу.
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1 час.
М
Мария
Бросать какашки по любому поводу в Президента - это у Вас работа такая, или хобби?
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1 час.

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