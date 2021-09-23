Зарубежная пресса

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  • виталий
    придурки а как вы будете заключать контракты на поставки газа с непризнанной российской властьюВерховная рада оф...

Верховная рада официально не признала Госдуму РФ

Верховная рада официально не признала Госдуму РФ

Украинский парламент принял постановление «О нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации».

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Alex
Верхушка банды не признала.. Дальше можно не читать - неинтересно. Это уже не страна, уже даже не колония - это просто гниющая заживо территория
сергей мельников
Нуу..перднули??Порадовались??Главное-шоб конкрЭтно ссук из рады не приведи Боже пустят в Россию..когда этот дуроуСраина накроется!!Ведь много этих бляденышей именно в охаиваемую ими Россию и побегут!!И требовать сладкой привычной кормешки будуТ!!Нахер пидоров!!
имел в виду
Блин..,как страшно жить..:)))
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Кто у нас ВСЕМ руководит в СТРАНЕ? ГД. А из этого выходит, вообще НИКАКИХ ДЕЛ С УКРАИНОЙ! И газ запретить! По их "мнению" у нас в РФ НЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА. А МЫ не батька Махно! Ну до каких пор это будет продолжаться? Чем быстрей вы сделаете жизнь на Украине невыносимой, тем быстрей народ поднимится против рады! А этот год тяжёлый, Германия и своих-то отказывается содержать, значит помощи от ЕС Украине вообще не будет. А США далеко и они не будут помогать, своих проблем хватает. Слышали что хохлы говорят, что можете ВСЁ зпрещать, а олигархи всё равно торговать будут. Вот и не давайте олигархам этого делать, это же предательство.
Vladimir Lioubimcev
Нынешнее правительство в России поддерживает своих в жЫдо-бандэрии. Их там много, и все ЖРАТЬ ХОТЯТ. Лангустов на золоте... Неужели не понятно, кто есть кто?
Vladimir Lioubimcev
На жЫдо-бандэровских сявок кто-то еще там обращает внимание? Что они там "считают"?... Убогенькие... ВОТ ОНА, жЫдо-бандэровщина, во всей "красе" - тупой и еще тупее...
Анатолий Лавритов
"Еврейский Киев" окончательно добивает себя такими письменными документами", поэтому истинную Украину представляют собой Донецкая и Луганская народные республики!Их и надо поддерживать даже потому, что они участвовали в выборам Государственной Думы РФ. Украинские же евреи добиться превращения Украины во второй Израиль не смогут!
Vladimir Lioubimcev
Ну это как сказать... "не смогут". Вон Зеленский уже ждет какие-то бумаги, которые ДОКАЖУТ МИРУ, что Украина - это наследница ХАЗАРИИ, к которой в древние времена подвизались евреи. Ну а чем это может закончиться, при активной поддержке Израиля, не трудно догадаться. Так что, украинцы, смывайтесь из Украины, пока ЖИВЫ. Ждет вас судьба палестинцев!! Эти пока вас не уничтожат - не успокоятся.
Анатолий Лавритов
Народ Украины ещё не сказал своего слова!
Леонид Руси
Не верховная рада, а жидовская рада. А территория хохляндии предназначена для заселения евреями Гейропы... земля обетованная... А хохлы не нужны... пусть убивают друг друга...
Котищев
Да нехай они усрутся все разом в шаровары!
Борис Рощин
Монтян, как всегда, на высоте!!!!!
gurzuf_san Шалашов Анатолий
А рада Украины это что сборище чести и достоинство государства?
Борис Осипов
А нам надо автоматически не признать это псевдогосударство Украрусь...
Sergiy Che
Вот ещё в 2014г. писал я, что не надо было избрание Порошенки после майданного мятежа признавать - шо не оценит тамошнее стадо этого жеста, вот и результаты...)))
Александр Александров
Как же мы теперь жить-то будем? Ужас какой!
виталий
придурки а как вы будете заключать контракты на поставки газа с непризнанной российской властью
Юрий Николаев
Что же делать то будем Люди добрые?! Ведь сама УКРАИНА наши выборы не признала! Как же мы теперь жить то будем?! Пеплом голову посыпать? Так она и так седая. Рыдать слезами горькими? Так слёзы от смеха над этими дебилами закончились.

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