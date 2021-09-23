Верховная рада официально не признала Госдуму РФ

Зарубежная прессаПолитикаВерховная рада официально не признала Госдуму РФ Украинский парламент принял постановление «О нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации».Вернуться к статье1814НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAAlexВерхушка банды не признала.. Дальше можно не читать - неинтересно. Это уже не страна, уже даже не колония - это просто гниющая заживо территориясергей мельниковНуу..перднули??Порадовались??Главное-шоб конкрЭтно ссук из рады не приведи Боже пустят в Россию..когда этот дуроуСраина накроется!!Ведь много этих бляденышей именно в охаиваемую ими Россию и побегут!!И требовать сладкой привычной кормешки будуТ!!Нахер пидоров!!имел в видуБлин..,как страшно жить..:)))Liudmila Kosteley (Моисеева)Кто у нас ВСЕМ руководит в СТРАНЕ? ГД. А из этого выходит, вообще НИКАКИХ ДЕЛ С УКРАИНОЙ! И газ запретить! По их "мнению" у нас в РФ НЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА. А МЫ не батька Махно! Ну до каких пор это будет продолжаться? Чем быстрей вы сделаете жизнь на Украине невыносимой, тем быстрей народ поднимится против рады! А этот год тяжёлый, Германия и своих-то отказывается содержать, значит помощи от ЕС Украине вообще не будет. А США далеко и они не будут помогать, своих проблем хватает. Слышали что хохлы говорят, что можете ВСЁ зпрещать, а олигархи всё равно торговать будут. Вот и не давайте олигархам этого делать, это же предательство.Vladimir LioubimcevНынешнее правительство в России поддерживает своих в жЫдо-бандэрии. Их там много, и все ЖРАТЬ ХОТЯТ. Лангустов на золоте... Неужели не понятно, кто есть кто?Vladimir LioubimcevНа жЫдо-бандэровских сявок кто-то еще там обращает внимание? Что они там "считают"?... Убогенькие... ВОТ ОНА, жЫдо-бандэровщина, во всей "красе" - тупой и еще тупее...Анатолий Лавритов"Еврейский Киев" окончательно добивает себя такими письменными документами", поэтому истинную Украину представляют собой Донецкая и Луганская народные республики!Их и надо поддерживать даже потому, что они участвовали в выборам Государственной Думы РФ. Украинские же евреи добиться превращения Украины во второй Израиль не смогут!Vladimir LioubimcevНу это как сказать... "не смогут". Вон Зеленский уже ждет какие-то бумаги, которые ДОКАЖУТ МИРУ, что Украина - это наследница ХАЗАРИИ, к которой в древние времена подвизались евреи. Ну а чем это может закончиться, при активной поддержке Израиля, не трудно догадаться. Так что, украинцы, смывайтесь из Украины, пока ЖИВЫ. Ждет вас судьба палестинцев!! Эти пока вас не уничтожат - не успокоятся.Анатолий ЛавритовНарод Украины ещё не сказал своего слова!Леонид РусиНе верховная рада, а жидовская рада. А территория хохляндии предназначена для заселения евреями Гейропы... земля обетованная... А хохлы не нужны... пусть убивают друг друга...КотищевДа нехай они усрутся все разом в шаровары!Борис РощинМонтян, как всегда, на высоте!!!!!gurzuf_san Шалашов АнатолийА рада Украины это что сборище чести и достоинство государства?БОБорис ОсиповА нам надо автоматически не признать это псевдогосударство Украрусь...Sergiy CheВот ещё в 2014г. писал я, что не надо было избрание Порошенки после майданного мятежа признавать - шо не оценит тамошнее стадо этого жеста, вот и результаты...)))Александр АлександровКак же мы теперь жить-то будем? Ужас какой!Ввиталийпридурки а как вы будете заключать контракты на поставки газа с непризнанной российской властьюЮрий НиколаевЧто же делать то будем Люди добрые?! Ведь сама УКРАИНА наши выборы не признала! Как же мы теперь жить то будем?! Пеплом голову посыпать? Так она и так седая. Рыдать слезами горькими? Так слёзы от смеха над этими дебилами закончились.Комментировать
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