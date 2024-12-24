Как только Крым стал частью России, в нем развернулась масштабное строительство инфраструктуры.
Что за новую дорогу запустил Путин и почему она так важна
Комментарии
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Владислав Владислав
А можно рассказать про Калининград ? Про Владивосток ? Про Новосибирск ? Реально задолбали.
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21 час.
Владислав Владислав
И в этой статье про Москву ...
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21 час.
Владимир Назанский
Владислав, что с вами не так? Проблемы с арифметикой, географией, статистикой? В Москве 13 млн (официально, а с пригородами?), а во всей России - 143 млн. Получается - почти каждый десятый живет в московской агломерации. Там же 85% всех денег. Про регионы говорят каждый день, но бы лучше не говорить, а выравнивать уровень жизни. Надо, чтобы не только в Салехарде и Ханты-Мансийске были московские зарплаты, а во всех регионах страны.
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19 час.
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