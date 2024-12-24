Что за новую дорогу запустил Путин и почему она так важна

Владимир Назанский

Владислав, что с вами не так? Проблемы с арифметикой, географией, статистикой? В Москве 13 млн (официально, а с пригородами?), а во всей России - 143 млн. Получается - почти каждый десятый живет в московской агломерации. Там же 85% всех денег. Про регионы говорят каждый день, но бы лучше не говорить, а выравнивать уровень жизни. Надо, чтобы не только в Салехарде и Ханты-Мансийске были московские зарплаты, а во всех регионах страны.