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МВД опубликовало фрагмент аудиозаписи действий мошенников с обратным звонком

МВД опубликовало фрагмент аудиозаписи действий мошенников с обратным звонком

Схему действия мошенников с обратным звонком на поддельную «горячую линию» портала «Госуслуги» показали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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