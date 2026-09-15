МВД опубликовало фрагмент аудиозаписи действий мошенников с обратным звонком

Схему действия мошенников с обратным звонком на поддельную «горячую линию» портала «Госуслуги» показали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кушнер: переговор...
- Стубб спрятал Зел...
- ЛС Дмитриев заявил, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым