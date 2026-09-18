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Кейн, Беллингем, Гордон, Рэшфорд, Палмер, Райс, Андерсон – в составе Англии на матчи с Испанией, Чехией и Хорватией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель огласил состав на матчи Лиги наций против Испании (26 сентября), Чехии (29 сентября и 6 октября) и Хорватии (3 октября).

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