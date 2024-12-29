Пять дней до "Дня ярости": "На выезде из Киева образовались пробки"

Alex Nемо

В принципе практику - за одного убитого нашего расстрел 10 ваших находившихся в радиусе 1000 метров от места покушения или убийства - ввели еще римляне, потом применяли например Путовский в Средней Азии, при борьбе с басмачеством (кстати очень успешно), а сейчас, правда с меньшим успехом (потому что не объявили об этом официально и публично), применяет например Израиль. Лично мне эта практика нравится из-за своей действенности в регионах с первобытно-колониально-феодальным укладом жизни типа Центральной, Средней Азии и Ближнем Востоке. Против русских она не срабатывает просто потому что психология другая - око за око, вот это по-русски! Для нас излишняя жестокость это признак слабости. К сожалению не все в мире это понимают так как мы. А может нам стоит слегка подправить наш подход к тем кто этого не понимает?