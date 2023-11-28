Ковальчук объяснил, почему Запад ненавидит Путина

Президент Владимир Путин разрушил стратегию Запада по расчленению России и добыче ее ресурсов, за это истеблишмент США и их сателлитов его ненавидит, заявил глава НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых, который проходит в Сочи.