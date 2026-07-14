ВС РФ продолжают мероприятия по санитарной изоляции Одессы от Чёрного моря. На рейде между Одессой и Черноморском, предположительно, ударом дрона поражено очередное судно.
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ВС РФ продолжают мероприятия по санитарной изоляции Одессы от Чёрного моря. На рейде между Одессой и Черноморском, предположительно, ударом дрона поражено очередное судно.
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