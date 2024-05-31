Экстремальный май на Алтае. Перепады температур и осадков больше нормы в 2-3 раза

В Барнауле месячная норма осадков была превышена почти в два раза Май в Алтайском крае в 2024 году выдался очень дождливым: месячная норма осадков была превышена минимум в 1,5 раза, а в отдельных районах их выпало больше в 3,5 раза.
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