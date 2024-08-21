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Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву

Эшелонированная защита Москвы от дронов позволила эффективно отразить атаки противника - об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, указав, что атака была одной из самых массовых.

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