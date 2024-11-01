ВМС НОАК впервые провели учения с участием двух авианосных групп

Циндао, 31 октября /Синьхуа/ -- Авианосные группы военно-морских сил /ВМС/ Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ с участием авианосцев "Ляонин" и "Шаньдун" впервые провели совместные учения в Южно-Китайском море, сообщили в ВМС НОАК.
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